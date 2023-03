Lagarde: la 'permacrisi'? 'Noi europei abbiamo dimostrato grande resilienza'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mar - Di fronte alla 'permacrisi', il susseguirsi di uno shock dopo l'altro, gli europei hanno dimostrato una grande resilienza.

Ne e' convinta la presidente della Bce, Christine Lagarde.

"Dalla fase delle illusioni siamo passati a questa resilienza in cui abbiamo dimostrato di essere forti insieme, di essere capaci di innovare e mostrato il desiderio di salvaguardare i valori alla base dell'Europa". Lagarde a Firenze parla davanti ad una platea di studenti chiamati a raccolta dall'Osservatorio Giovani-Editori guidato da Andrea Ceccherini. Al suo ingresso in sala viene accolta da applausi scroscianti. La prima domanda e' sulla 'permacrisi', un neologismo che identifica proprio il susseguirsi di shock, o 'cigni neri', dalla pandemia alla guerra, alla quale si e' reagito, appunto, con la resilienza. "Dobbiamo essere negativi?" - si chiede Lagarde - "No, e' veramente straordinario quello che siamo riusciti a fare sulla base della resilienza. L'Europa e' riuscita ad emettere debito ed ad avere il Pnrr, aggiunge la numero uno della Banca centrale europea che ricorda la fase delle illusioni, quelle che c'erano quando ha sostituito Mario Draghi alla guida della banca di Francoforte nel novembre del 2019, con i tassi negativi, un periodo "di bassa inflazione, forse troppo bassa, di pace e forniture garantite, e con la percezione di essere padroni del proprio destino". Poi la pandemia ha cambiato tutto, cosi' come la guerra ha aggravato la situazione e creato uno scenario geopolitico nuovo da cui non si tornera' indietro, osserva, con blocchi contrapposti ma quello che siamo riusciti a fare in Europa "e' stato incredibile".

