Lagarde: imprese costrette a navigare in labirinto di regimi fiscali per veti nazionali

Su fisco necessari voti a maggioranza qualificata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 nov - "Riforme come l'armonizzazione delle norme Iva o l'istituzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle societa' restano bloccate a causa dei veti nazionali, lasciando le imprese a districarsi in un labirinto di regimi fiscali frammentati". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento al 35esimo European Banking Congress a Francoforte. "Questa frammentazione e' particolarmente dannosa in un mondo fatto di modelli di business digitali e di attivita' immateriali - ha sottolineato Lagarde - in cui la politica fiscale non puo' essere gestita esclusivamente all'interno dei confini nazionali. Ad esempio, una piattaforma digitale che fornisce servizi cloud o software in tutta Europa deve oggi conformarsi a 27 diversi sistemi Iva, ciascuno con la propria definizione del luogo in cui si crea valore ai fini fiscali".

Questa complessita' "altera il campo di gioco a favore delle grandi imprese statunitensi, che possono assorbire i costi associati esattamente il contrario di cio' di cui l'Europa ha bisogno se vuole far crescere i propri campioni digitali".

"Passare al voto a maggioranza qualificata, utilizzando la clausola passerella ove necessario che consente al Consiglio europeo di spostare specifiche materie dall'unanimita' alla votazione a maggioranza senza modificare i Trattati potrebbe aiutare a sbloccare questo stallo" ha concluso Lagarde.

