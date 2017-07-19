Lagarde: debito continua ad aumentare, importante investirlo in modo produttivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 21 gen - "Il debito e' aumentato in modo massiccio e continua ad aumentare, in alcune aree piu' che in altre. Ma la vera domanda e': a cosa serve il finanziamento che gli Stati stanno accumulando? Non tutti i debiti sono uguali". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a una tavola rotonda al World Economic Forum a Davos sottolineando come "il debito investito in progetti produttivi necessari, o in spese essenziali per la sicurezza, trovera' sempre qualcuno disposto a finanziarlo". Invece "il debito che non e' destinato a fini produttivi, che non sostiene la crescita in modo sostenibile, sara' invece molto piu' difficile da collocare...credo che la natura e lo scopo per cui il debito viene contratto contino piu' del suo volume complessivo".

