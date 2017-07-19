Lactalis: inaugura a Milano nuovo hub, 36 mln di investimento
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gen - Lactalis ha inaugurato il nuovo hub di Milano, un progetto che vede gli uffici pensati come uno 'spazio aperto' per favorire collaborazione e innovazione. Il progetto ha richiesto un investimento di 36 milioni di euro. Il nuovo spazio coinvolgera' l'intera comunita', rigenerando il territorio anche attraverso un progetto di riqualificazione urbana. 'Il nuovo Headquarter strategico di Lactalis a Milano sara' un motore di sviluppo per l'Italia con l'obiettivo di far crescere il made in Italy in tutto il mondo', si legge nel comunicato.
