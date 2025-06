Labomar: inaugura nuovo polo logistico di Istrana (Tv) da 14,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 giu - Labomar inaugura il nuovo polo logistico realizzato presso la sede principale di Istrana (Tv). Il nuovo stabilimento, pensato in un'ottica di moderna efficienza e per un costo di 14,5 mln, si estende su 7.000 metri quadrati e ha una capacita' di 7.400 posti pallet a temperatura controllata e 140 in cella frigorifera. A regime, il nuovo hub consentira' di movimentare circa 50.000 colli all'anno. Sul tetto e' presente un impianto fotovoltaico da 346 kW che generera' ogni anno piu' di 419.000 kWh di energia pulita, garantendo l'autosufficienza energetica per oltre l'80% del fabbisogno.

A questo si integra un sistema di depurazione degli scarichi a ciclo chiuso con una capacita' massima di 90 m al giorno, in grado di trattare le acque reflue del nuovo impianto e dell'adiacente stabilimento. L'acqua recuperata viene reimpiegata per l'irrigazione delle aree verdi del sito, in un'ottica di economia circolare applicata all'industria.

'Abbiamo investito in un'infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile, pensata per sostenere lo sviluppo del gruppo - commenta Walter Bertin, fondatore e ad di Labomar. - La prima tappa concreta di un progetto piu' ampio e ambizioso per un investimento complessivo da 45 mln, che nei prossimi anni ci consentira' di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita e consolidare il ruolo di Labomar come punto di riferimento nel panorama nutraceutico a livello internazionale. Continueremo a gettare le basi per completare il disegno industriale avviato: un ecosistema produttivo e logistico integrato, capace di generare valore nel lungo periodo e contribuire concretamente alla riduzione del nostro impatto ambientale. Sul piano del fatturato siamo convinti di ragiungere il raddoppio e avvicinarci ai 200 mln di euro di ricavi entro 5-7 anni. I segnali d'altronde sono positivi e puntiamo a chiudere il 2025 con un risultato in crescita a doppia cifra'.

Col-ric

