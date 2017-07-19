La7: Cairo, nostro Dna non si tocca, stimo Mentana ma rinnovo si fa in 2

'Ognuno faccia suo lavoro, non si dica agli altri cosa fare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - 'Il contratto va avanti fino a fine dicembre, abbiamo ancora davanti a noi tre mesi e mezzo. Ne ho gia' parlato con lui mille volte. E' con me da 16 anni, per cui l'ho rinnovato piu' volte. La mia stima per lui e' intatta' ma 'chiaramente deve esserci la voglia da ambo le parti'. Cosi' Urbano Cairo, editore di La7 (controllata dalla sua Cairo Communication) in merito all'eventuale rinnovo del contratto del direttore del tg, Enrico Mentana, che scade a fine anno. Quanto alle recenti polemiche sulla linea editoriale della rete, Cairo precisa: 'Quando arrivo' Mentana, La7 non era una rete schierata con il centrodestra, semmai il contrario, e non e' cambiata rispetto ad allora. Quello che va rispettato dei media e' il loro Dna'. La7, rivendica Cairo, possiede 'una sua linea editoriale che e' fatta di una serie di conduttori e chiaramente io, cosi' come non dico a Mentana come fare il tg, non dico neanche alla Gruber, Floris, Cazzullo o Formigli come fare la loro trasmissione o chi invitare. Il mio modo di fare l'editore e' un modo in cui lascio liberta' ai miei conduttori'. La filosofia editoriale e' 'questa e non la cambio'. Cairo sul finale definisce 'la cosa importante' che 'ognuno faccia la sua attivita', il suo lavoro. Non si puo' pensare di dire ad altri cosa fare'.

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(RADIOCOR) 15-09-26 13:07:35 (0397) 5 NNNN