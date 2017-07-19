La Sportiva: fatturato 2025 in lieve crescita a 213mln e focus su innovazione - INTERVISTA

Investimenti in R&D pari 6,1% fatturato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Innovazione di prodotto, rafforzamento dei mercati diretti e un presidio sempre piu' strutturato della community dell'outdoor. Sono queste le direttrici che hanno guidato la performance positiva de La Sportiva in un 2025 caratterizzato da incertezze geopolitiche, rallentamento dei consumi e uno scenario valutario penalizzante. E che parallelamente hanno permesso alla storica azienda trentina di mettere a terra un piano di investimenti da 20 milioni di euro destinato al potenziamento delle infrastrutture aziendali, dei servizi interni e dei programmi di welfare.

Guardando al bilancio - che Radiocor ha potuto consultare in anteprima -, la societa' specializzata nella produzione e nella distribuzione di abbigliamento e calzature tecniche per la montagna, distribuita in 87 paesi e con oltre 800 dipendenti in tutto il mondo, ha chiuso l'ultimo esercizio con un fatturato in aumento tra il 2-3% a 213 milioni di euro. 'Una crescita minima, ma apprezzabile alla luce dei segni negativi messi a segno dalla concorrenza e al momento contingente veramente difficile' per il settore, spiega in un'intervista Lorenzo Delladio, Presidente e Amministratore Delegato di La Sportiva.

A frenare la performance del marchio di outdoor sono stati gli aumenti dei costi dei trasporti e dell'energia legati alla guerra in Iran, ma soprattutto la debolezza del mercato americano, che vale circa i 20% del fatturato (contro il 14% dell'Italia). 'Per continuare a essere competitivi e mitigare l'effetto dei dazi abbiamo dovuto ritoccare le marginalita', come non avveniva da 40 anni - afferma il Presidente - L'azienda rimane pero' comunque in salute e molto patrimonializzata'. In piu', l'ultimo mese lascia intravedere qualche segnale di miglioramento, complici 'l'estate e la voglia di uscire e fare sport'. Proprio alla luce di questo, per Delladio, il 2026 si prospetta 'positivo', anche se 'molto dipendera' dalle guerre e dall'andamento dei costi dell'energia'.

Nel medio-lungo termine invece le prospettive sono piu' incerte. Nel Piano industriale stilato lo scorso anno La Sportiva prevedeva di avvicinarsi a raddoppiare il fatturato entro il 2030. Ormai pero' 'abbiamo perso completamente il primo anno di crescita', ammette il Presidente che, nonostante cio', rimane fiducioso soprattutto alla luce dei corposi investimenti in Ricerca e Sviluppo dell'azienda, pari al 6,1% del fatturato ogni anno. 'Facciamo assoluto affidamento sui nuovi prodotti che lanceremo sia nelle calzature che nell'abbigliamento - afferma Delladio - E io mi auguro che, a bocce ferme, quando saranno finite le guerre in corso, il mercato ci premiera''.

di Giorgia Colucci

(RADIOCOR) 27-06-26 18:25:06 (0370) 5 NNNN