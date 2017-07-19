La Sportiva: fatturato 2025 in lieve crescita a 213 mln e focus su innovazione - INTERVISTA -2

Piano da 20 mln per nuova sede e welfare. Asia nel mirino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Di certo, per recuperare terreno La Sportiva puo' contare su una rete di distribuzione capillare e una presenza in 87 Paesi (esclusa la Russia, dove dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina ha deciso di non esportare piu' scarponi da trekking). 'Abbiamo una forza vendite stabilie in Germania, Austria, Inghilterra, Francia e siamo forti in Repubblica Ceca - afferma Delladio - ma abbiamo cominciato ad andare bene anche in Norvegia, Svezia, Finlandia e in tutto il Nord Europa'. L'area dove invece il brand trentino mira a consolidarsi e' l'Asia: 'siamo presenti in Cina, Giappone e Corea, ma non in maniera sufficientemente forte - afferma il Presidente - Quindi questi sono i Paesi su cui insisteremo maggiormente' nel medio-lungo termine. Non e' escluso che la crescita in futuro possa procedere anche per linee esterne: 'nella lista dei miei desideri c'e' l'acquisizione di aziende del nostro mondo, che possano essere complementari a noi - spiega Delladio - ma per ora dobbiamo lasciare passare la notte, come si dice'.

L'attuale momento di incertezza non ha impedito pero' a La Sportiva di continuare sulla strada degli investimenti. Tra gli obiettivi principali del suo Piano da 20 milioni di euro, 'sostenuto interamente dalle banche', c'e' la realizzazione nuovo headquarter da 8.568 mq a Ziano di Fiemme (Tn), che sara' completato nel 2027. Una nuova casa per il marchio, che avra' nuovi spazi di lavoro e aree produttive, un piano interrato di 2.720 mq (di cui 2.466 mq destinati a parcheggi) insieme a servizi dedicati alle persone, tra cui una palestra di arrampicata indoor. Parallelamente l'azienda proseguira' con la strategia di welfare portata avanti gia' nell'anno appena chiuso, con oltre 10.000 ore di formazione erogata ai dipendenti e il servizio di bus navetta che dal 2023 collega Trento e la Val di Fassa allo stabilimento di Ziano di Fiemme. Un'iniziativa che unisce responsabilita' ambientale e benessere individuale e permette di risparmiare almeno 1 milione di chilometri ogni anno.

Infatti, nonostante la forte spinta internazionale, La Sportiva rimane radicata nel suo territorio d'origine, la Val Di Fiemme, cosi' come al suo legame con la famiglia Delladio, che guida la societa' sin dalla sua nascita nel 1928. 'Per la quotazione in Borsa per ora siamo troppo piccoli - afferma Lorenzo Delladio - ma io, che possiedo il 100% della holding', nei prossimi mesi 'cedero' delle quote dell'azienda ai miei figli, Francesco e Giulia', in modo che la nuova generazione possa prendere in mano la crescita futura de La Sportiva.

di Giorgia Colucci

(RADIOCOR) 27-06-26 18:30:00 (0371) 5 NNNN