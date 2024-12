La settimana della Presidenza del Consiglio - Mercoledi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Medio Oriente: Meloni ricevera' Abu Mazen venerdi' 13 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricevera' venerdi' 13 dicembre alle ore 17 a Palazzo Chigi il Presidente dell'Autorita' Nazionale Palestinese, Abu Mazen. Lo si legge nell'agenda della premier, diffusa dalla Presidenza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incontrera' inoltre sabato 14 dicembre alle ore 14 a Palazzo Chigi il primo ministro del Libano, Najib Mikati.

Italia-Argentina: Meloni ricevera' Milei sabato 14 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricevera' sabato 14 dicembre alle ore 15,15 a Palazzo Chigi il presidente dell'Argentina, Javier Milei. Lo rende noto la Presidenza, diffondendo l'agenda della premier. Meloni e Milei hanno avuto un incontro a Buenos Aires lo scorso 21 novembre.

Ue: Meloni-Orban, 'Continuare a rafforzare il dialogo politico' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban "confidano di continuare a rafforzare il dialogo politico e a coordinarsi reciprocamente sui principali temi internazionali". Cosi' in una nota congiunta, diffusa al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "In particolare, hanno discusso della situazione in Medio Oriente, del loro sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e del loro impegno per la ricostruzione in vista della prossima Ukraine Recovery Conference che sara' ospitata dall'Italia nel luglio 2025. Inoltre, "l'incontro ha permesso di riaffermare l'importanza di contrastare la migrazione irregolare. I due Capi di Governo hanno auspicato un rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito, per affrontare le cause profonde e per combattere il traffico e la tratta di essere umani al fine di prevenire perdite di vite e le partenze irregolari. In particolare, hanno condiviso l'urgenza di un quadro giuridico aggiornato per facilitare, aumentare ed accelerare i rimpatri dall'Unione europea, con particolare attenzione al consolidamento del concetto di Paesi di origine sicuri.

Infine, hanno sottolineato l'importanza di esplorare nuove modalita' per prevenire e contrastare la migrazione irregolare, nel rispetto del diritto Ue e internazionale, sulla base del percorso avviato dall'accordo Italia-Albania".

Crisi idrica: Musumeci, 28 milioni dalla Protezione civile per la Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - 'Portero' al prossimo Consiglio dei ministri, che dovrebbe tenersi a inizio settimana, la proposta di delibera per assegnare 28 milioni di euro alla Regione Siciliana, per far fronte alla grave emergenza idrica che vive ormai da parecchi mesi l'Isola'. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, sottolineando che 'questo ulteriore stanziamento si aggiunge ai 20 milioni deliberati dal governo Meloni nel maggio scorso, quando e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le risorse sono destinate al completamento delle attivita' previste dall'articolo 25 del Codice di Protezione civile e all'avvio degli interventi piu' urgenti. La quantificazione di questo secondo stanziamento - spiega sempre Musumeci - e' frutto di un'attenta istruttoria condotta dal nostro dipartimento nazionale, tenuto conto anche con delle valutazioni tecniche di rito nel confronto con il dipartimento della Regione'.

Ue: Meloni, Italia pronta a dare il suo contributo anche in nuova legislatura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - "Ora che finalmente la nuova Commissione si e' insediata, siamo pronti a dare il nostro contributo anche in questa nuova legislatura europea. Lo sono io, lo sono i Ministri del Governo italiano, lo sono i nostri deputati al Parlamento europeo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato ad un evento a Bruxelles per presentare la squadra e le priorita' di legislatura della nuova Delegazione di Fratelli d'Italia - ECR al Parlamento europeo.

red

(RADIOCOR) 07-12-24 18:50:10 (0390) 5 NNNN