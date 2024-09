La settimana della Presidenza del Consiglio - Giovedi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Disabilita': Locatelli, piena realizzazione diritti tema del G7 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'Il tema del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica e tanto altro del nostro paese e' il 'sottotitolo' del G7 Inclusione e Disabilita' che portera' all'attenzione dei Paesi piu' industrializzati le attivita' piu' concrete che vogliamo valorizzare. A cominciare da lavoro, famiglia, dimensione sociale e ricreativa'. Cosi' la ministra per le Disabilita' Alessandra Locatelli, audita in Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realta' internazionale. 'Nella nostra riforma partiamo da un concetto nuovo di disabilita': lo dimostra il fatto che andiamo a cancellare da tutte le leggi ordinarie la parola handicappato e portatore di handicap sostituendole con l'espressione 'persona con disabilita''', ha spiegato la ministra. Secondo cui il cuore della riforma, il decreto 62/2024 entrato in vigore il 30 giugno scorso, e' nella modifica della valutazione di base dell'invalidita' civile e nel'introduzione del 'Progetto di vita', nuovo modello di presa in carico della persona sui territori. Sul primo fronte, sparisce tranne per un elenco di persone limitato la visita di 'rivedibilita'', 'che e' una grande umiliazione soprattutto per quelle persone con una disabilita' che non migliora', ha ricordato Locatelli. 'Viene poi valorizzata l'autodeterminazione - ha sottolineato - con la possibilita' di partecipare alla stesura del Progetto di vita, introdotto come strumento di presa in carico sia del diretto interessato che della sua famiglia. Chiediamo alle istituzioni dal punto di vista sanitario, sociale e sociosanitario di lavorare insieme e questo e' l'aspetto rivoluzionario della riforma.

Sono le istituzioni a dover mettersi al servizio della persona, includendo anche il Terzo settore'.

Sanita': Schillaci, per violenza su operatori flagranza anche differita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Arresto in flagranza di reato anche differito entro 48 ore per quanti aggrediscano il personale sanitario. Questa la decisione annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci al termine di una riunione con tutti gli ordini dei sanitari, in prima linea medici e infermieri, e dopo la sequela di violenze che per tutta l'estate ha scandito la vita quotidiana di Pronto soccorsi, ambulatori di guardia medica e reparti particolarmente a rischio come le psichiatrie. Plaude per primo all'iniziativa il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, che all'incontro con il ministro si era presentato con una lista di proposte. E che subito rilancia: 'E' necessario che ora questa attenzione - dichiara Anelli - si traduca in un decreto-legge che definisca una serie di iniziative operative e normative, a carattere d'urgenza, che comprendano, oltre a sistemi di videosorveglianza, anche procedure di controllo e regolazione degli accessi alle strutture sanitarie e sistemi a garanzia della tutela personale degli operatori'.

Manovra: Tajani (FI), Giorgetti ha illustrato linee guida Psb in incontro Chigi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - "Abbiamo parlato del documento da presentare a Bruxelles, il ministro Giorgetti ce l'ha illustrato nelle sue linee guida". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (FI) ai cronisti che gli hanno chiesto della riunione sulla manovra dei leader del centrodestra con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che si e' svolta a Palazzo Chigi. Per il Psb in Consiglio dei ministri e' confermata la data del 17: 'Assolutamente si'' ha risposto Tajani.

Ue: Tajani, giusto che Italia abbia una vicepresidenza esecutiva Commissione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - "E' giusto che l'Italia abbia una vicepresidenza esecutiva perche' e' la seconda manifattura in Europa, la terza economia europea, e' un Paese fondatore, e' uno dei piu' grandi Paesi come numero di abitanti e quindi credo che sia utile anche all'Europa avere un rappresentante italiano che possa dare il massimo del contributo". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani (FI), interpellato sulla candidatura di Raffaele Fitto a commissario europeo e se il Governo si aspetti l'assegnazione di una vicepresidente esecutiva nella nuova Commissione che sara' presentata da Ursula von der Leyen.

Italia-Uk: lunedi' Meloni riceve Starmer a Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 set - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricevera' lunedi' 16 settembre a Villa Doria Pamphilj il premier del Regno Unito Keir Starmer. Lo rende noto Palazzo Chigi diffondendo l'agenda di Meloni. Martedi' alle 11 e' invece fissata una riunione del Consiglio dei ministri.

Autonomia: informativa ministro Calderoli in Conferenza Stato-Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-Regioni, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha presentato un'informativa in materia di autonomia differenziata e atti di iniziativa trasmessi dalle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Un passaggio istituzionale previsto dalla legge 86/2024, in vigore dal 17 luglio, che fa seguito alle richieste da parte delle Regioni di avviare un negoziato per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, riprendendo iniziative gia' intraprese in precedenza. 'Il percorso dell'autonomia procede, in linea con quanto previsto dalla legge 86 e nei termini stabiliti dalla Costituzione. Ho informato le Regioni degli ultimi sviluppi e assicuro nuovamente la massima collaborazione da parte del Governo, sia per chi ha chiesto di riprendere le trattative, sia per chi vorra' cogliere questa storica sfida nell'interesse del Paese.

Responsabilita' e trasparenza non tolgono nulla a nessuno, ma possono garantire ai cittadini una maggior efficienza dell'amministrazione pubblica. Questo e' e resta il nostro obiettivo principale', commenta il ministro Calderoli, al termine della seduta. La Conferenza delle Regioni ha preso atto dell'informativa senza presentare alcuna osservazione.

