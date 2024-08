La Perla: Urso, va trovato accordo per ripresa sito insieme a marchio

Serve riforma legge su amministrazione straordinaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - Su La Perla e' necessario trovare una soluzione che permetta la vendita di sito produttivo e marchio insieme e il ministero delle Imprese e del Made in Italy lavorera' perche' si arrivi a una soluzione di questo tipo. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo di crisi su La Perla, storico marchio di biancheria intima. 'Al tavolo abbiamo riunito sindacati, commissari dell'amministrazione straordinaria, commissari giudiziali e abbiamo dato indicazioni affinche' le diverse amministrazioni italiane ed estere (il marchio e' in capo a una societa' inglese anch'essa in crisi, ndr) trovino una intesa su come riprendere l'attivita' produttiva ai fini della vendita del sito produttivo insieme al marchio a chi puo' investire e rilanciare un marchio cosi' emblematico del Made in Italy', ha affermato Urso. 'Ove questo non accadesse, abbiamo deciso di ospitare qui i commissari delle diverse amministrazioni il 2 settembre in una seduta tecnica a oltranza, affinche' - ove non accedesse prima - in questa sede sia possibile raggiungere una piena intesa tra tutte le amministrazioni per il ripristino produttivo dell'azienda e la sua collocazione a un nuovo soggetto internazionale che deve avere nella sua disponibilita' sia il sito produttivo, con maestranze cosi' professionali, sia il marchio, che e' una eccellenza del Made in Italy', ha sottolineato Urso, aggiungendo che 'questo per altro e' da insegnamento e ci rafforza nella convinzione che occorra procedere anche in una riforma legislativa della amministrazione straordinaria. Il caso La Perla e' emblematico'.

