La Financiere de l'Echiquier: acqua, la sfida cruciale per la transizione - PAROLA AL MERCATO

Nell'Europa occidentale giugno 2025 si e' aggiudicato il record di mese piu' caldo di sempre, mentre inondazioni devastanti colpivano il Texas all'inizio di luglio dove, in poche ore, si sono riversate piogge torrenziali pari a un terzo circa delle precipitazioni annuali. Stanno accelerando gli effetti del cambiamento climatico e, con essi, la necessita' di tenere conto delle sfide della transizione ambientale. Diventa fondamentale preparare i territori e le imprese a una migliore prevenzione dei fenomeni estremi e alla gestione delle risorse idriche al fine di aumentarne la resilienza, indirizzando tra l'altro i capitali verso le aziende che agiscono a favore della gestione di questa risorsa vitale.

L'andamento demografico si aggiunge al cambiamento climatico.

Oltre 3,5 miliardi di persone, per un mese all'anno, sono oggi prive di accesso all'acqua. In assenza di investimenti nelle infrastrutture il dato potrebbe attestarsi a 5 miliardi nel 2050. Tra cambiamento climatico e aumento della popolazione, il fabbisogno e' esponenziale. In parallelo, l'11% soltanto dell'acqua viene oggi riciclata nel mondo, con disparita' significative: a fronte del 13% registrato in Spagna, il tasso di riutilizzo delle acque reflue in Francia e' inferiore all'1%. Veolia, leader del settore, che nella gestione dell'acqua rinviene una quota importante del suo fatturato, si e' prefissata di garantire entro 10 anni l''azzeramento idrico' in Francia. Significa, in altri termini, restituire alla natura la stessa quantita' di acqua che vi e' prelevata. Il raggiungimento dell'obiettivo sara' reso possibile grazie, in particolare, a una riduzione del 25% dei prelievi, a una gestione piu' efficiente delle reti, all'accompagnamento dei consumatori verso un uso piu' sobrio e all'accelerazione del riciclaggio delle acque reflue.

