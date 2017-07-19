La Financiere de l'Echiquier: acqua, la sfida cruciale per la transizione - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - Anche altri settori si sono dedicati a queste sfide. Le societa' di consulenza ingegneristica svolgono un ruolo chiave nell'affiancare i territori e le industrie nell'implementazione di misure operative e di tecnologie innovative. Specialista del settore e incentrata sull'acqua principalmente, Tetra Tech sviluppa soluzioni innovative per il recupero, la conservazione e la gestione sostenibile dell'acqua. Tra progettazione di impianti di trattamento delle acque reflue, progetti di ricarica delle falde acquifere o gestione dei rischi di alluvione nelle aree urbane, l'azienda vanta competenze chiave e sviluppa innovazioni a favore dell'ambiente, delle comunita' e della resilienza ai rischi climatici.

Infine, il settore della componentistica e' altrettanto ricco di innovazioni. Sensori molto avanzati vengono ad esempio ideati per analizzare i livelli di pressione nelle reti e la presenza di inquinanti, soluzioni di filtrazione ad altissima tecnologia, il tutto accompagnato da software per il controllo remoto dei dati. Sono soluzioni utilizzate nelle reti idriche, ma anche in ambito privato, come l'industria dei semiconduttori o il settore sanitario. Fornitore mondiale di tecnologie legate all'acqua, l'azienda americana Xylem sviluppa strumenti innovativi per migliorare l'utilizzo, la gestione, la conservazione, il riutilizzo e il ritorno in natura.

Se lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali porta alla loro rarefazione, la transizione e' prioritaria per raggiungere un utilizzo sostenibile delle risorse planetarie.

Sebbene siamo convinti che investire nell'acqua sia una tematica a lungo termine che va al di la' dei cicli economici e politici, gli investimenti rimangono insufficienti per accelerare l'evoluzione dei modelli. In Europa, il 6% soltanto degli investimenti totali in questo comparto proviene dal settore privato. Investire nella gestione sostenibile dell'acqua non e' piu' un'opzione bensi' una necessita', ed e' testimonianza di una tematica in cui l'adattamento ai rischi climatici, la salvaguardia dell'ambiente e la crescita delle imprese vanno di pari passo.

* Gestori, La Financiere de l'Echiquier

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

