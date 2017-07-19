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            Kuwait: afferma di essere sotto "un'intensa ondata di attacchi" iraniani

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Il Kuwait ha dichiarato di essere colpito da un'ondata di attacchi iraniani che hanno causato danni significativi, in seguito all'annuncio di un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti.

            "Dalle 8:00 del mattino (05:00 Gmt), le difese aeree kuwaitiane sono sotto attacco da parte di un'intensa ondata di attacchi ostili e criminali condotti dall'Iran", ha dichiarato l'esercito kuwaitiano, specificando di aver rilevato 28 droni.

            Questi attacchi "hanno causato danni materiali significativi alle infrastrutture petrolifere, alle centrali elettriche e agli impianti di desalinizzazione", ha aggiunto.

            Red-Sim.

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            (RADIOCOR) 08-04-26 12:10:14 (0310)ENE 5 NNNN

              


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