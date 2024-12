Kosovo: presidente serbo denuncia "attacco ibrido" contro Belgrado

E ribadisce estraneita' a danneggiamento canale idrico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha denunciato un "attacco ibrido" contro la Serbia, accusata ieri dai leader kosovari di aver "orchestrato" un attacco ad un canale idrico cruciale per il settore energetico del Kosovo, respingendo ancora una volta le accuse di coinvolgimento di Belgrado. "Ieri si e' trattato di un tentativo di attacco ibrido, grande e feroce, contro il nostro Paese", ha dichiarato Vucic in una conferenza stampa, aggiungendo che la Serbia "non ha alcun legame" con l'attacco e che sta conducendo la propria indagine. Un canale cruciale per la fornitura di acqua potabile e per il settore energetico del Kosovo e' stato danneggiato da un'esplosione venerdi' sera nel nord-ovest del Kosovo, una regione popolata prevalentemente da serbi. Il governo del Kosovo ha denunciato "il peggior attacco alle infrastrutture" dalla fine della guerra contro Belgrado e ha accusato la Serbia di averlo "orchestrato", accusa che Belgrado ha immediatamente respinto. "Non abbiamo alcun legame con questo", ha ribadito oggi il presidente serbo. "Non diro' che l'attacco e' stato ordinato da Kurti. L'inchiesta dimostrera' il mandante, perche' anche noi stiamo portando avanti la nostra indagine", ha aggiunto.

red-Mar

(RADIOCOR) 01-12-24 13:48:38 (0261) 5 NNNN