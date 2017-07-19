Kito Chain: Rizzetto (FdI), azienda presenti subito il piano industriale

Attenzione massima Governo su continuita' produttiva e lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - 'La risposta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla mia interrogazione sulla vertenza Kito Chain di Tarvisio, ex Weissenfels, conferma l'impegno del Governo per la tutela dell'occupazione e della continuita' produttiva dell'indotto.

Ora e' indispensabile che l'azienda presenti quanto prima il piano industriale richiesto dalle parti sociali e dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ultimo tavolo di confronto". Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), commenta cosi' la risposta del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, a un'interrogazione in Commissione.

"Kito Chain - ricorda Rizzetto - ha beneficiato negli anni di risorse pubbliche e assunto precisi impegni per il mantenimento dell'attivita' produttiva. Per questo la prospettiva di 19 licenziamenti desta fortissima preoccupazione, soprattutto in assenza di un piano industriale che definisca investimenti e prospettive per il sito. Una scelta di questo tipo sarebbe irricevibile, perche' non puo' prescindere dagli impegni assunti dall'azienda nei confronti del territorio e dei lavoratori".

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(RADIOCOR) 23-06-26 17:19:24 (0608)GOV 5 NNNN