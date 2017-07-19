Kasanova: annunciata al Mimit manifestazione interesse player industriale italiano

Ministero, obiettivo pieno rilancio industriale dell'azienda (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - Primo incontro tra l'azienda e le organizzazioni sindacali al Mimit sul futuro di Kasanova, player attivo nella vendita di articoli per la casa, arredamento e tessile, con una rete di oltre 800 punti vendita e circa 5.000 lavoratori tra diretti e indiretti. I rappresentanti della societa' hanno annunciato, a seguito del ritiro dell'offerta di acquisto da parte di OVS Spa, l'arrivo di una nuova manifestazione di interesse da parte di un soggetto industriale italiano e l'avvio di una fase di due diligence. Durante l'incontro, rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, azienda e sindacati hanno valutato la necessita' di intensificare i momenti e le modalita' di confronto, per superare questa fase di transizione nel modo piu' ordinato possibile e supportare l'azione di rilancio industriale di Kasanova. Al termine dell'incontro, il Ministero ha sottolineato la volonta' di monitorare e supportare un percorso condiviso con le parti, fissando un nuovo incontro per il 18 marzo.

