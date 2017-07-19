Kampaay: chiude aumento capitale da 2 mln di euro

Tra gli investitori Cdp Venture Capital (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Kampaay, tech company nata nel 2020 per la gestione degli eventi aziendali, annuncia la chiusura di un'operazione di aumento di capitale di oltre 2 milioni di euro. Il round vede come principali investitori Cdp Venture Capital, attraverso il Digital Transition Fund, affiancato da Kairos Partners sgr e Doorway.

L'azienda punta ora a diventare 'il player tecnologico di riferimento per il Corporate Event Management in Italia attraverso una strategia di crescita solida e sostenibile, che mira a portare digitalizzazione e processi strutturati all'interno delle medie e grandi imprese italiane', dice la nota. Una parte rilevante dei fondi sara' investita nello sviluppo di asset proprietari basati su intelligenza artificiale. L'obiettivo e' evolvere la piattaforma integrandola con un vero e proprio 'copilota intelligente' per Procurement e per tutti quei team che oggi gestiscono gli eventi nelle aziende. Kampaay inoltre rafforzera' il proprio capitale umano inserendo nuove professionalita' dedicate.

