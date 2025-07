Just eat: sindacati Roma e Lazio siglano accordo per emergenza caldo rider

Stop ordini picchi calore, pause retribuite, tutela over 60 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - 'Alla luce dell'emergenza caldo, abbiamo siglato un accordo regionale con Just Eat veramente importante: la multinazionale del 'food delivery', unica nel comparto ad aver instaurato con i rider un rapporto di lavoro subordinato, sospendera' la ricezione di ordini nelle fasce orarie soggette a picchi di calore delle giornate piu' roventi, introdurra' maggiori pause retribuite per garantire idratazione e riposo per i lavoratori e disporra' l'esonero dai turni piu' a rischio per il personale fragile ed over 60. E'un passo fondamentale a tutela dei ciclofattorini'. Lo annunciano in una una nota Filt Cgil Roma Lazio, Fit Cisl Lazio e UilTrasporti Lazio, nella quale si aggiunge che 'cio' che abbiamo ottenuto non e' scontato, soprattutto se si considera che gran parte degli introiti di aziende come Just Eat si concentra proprio nella fascia oraria che coincide con il pranzo".

Bof

(RADIOCOR) 12-07-25 13:28:54 (0278)FOOD 5 NNNN