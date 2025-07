Just Eat: Bertarini, orgogliosi per accordo che tutela salute e sicurezza rider

'Passo in avanti responsabilita' condivisa condizioni lavoro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - "Siamo orgogliosi di aver siglato, insieme alle organizzazioni sindacali e alle rsa, un importante accordo volto a tutelare la salute e la sicurezza dei nostri rider durante il periodo estivo, in coerenza con l'ordinanza regionale e con il Protocollo quadro nazionale". Cosi' in una nota Davide Bertarini, head of delivery Just Eat Italia.

"Questo accordo - aggiunge - rappresenta un passo significativo in avanti nel percorso di responsabilita' condivisa e attenzione concreta alle condizioni di lavoro, soprattutto in un momento in cui l'intensificarsi degli eventi climatici estremi impone a tutti di agire con prontezza e serieta'".

Bof

(RADIOCOR) 12-07-25 14:41:58 (0314)FOOD 5 NNNN