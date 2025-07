Just Eat: Bertarini, orgogliosi per accordo che tutela salute e sicurezza rider -2

'Garantita retribuzione ordinaria con sospensione servizio' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - "Le misure adottate da Just Eat nelle scorse settimane - continua Bertarini - dalla possibilita' di ridurre i turni per bici ed e-bike, all'esenzione per le fasce piu' fragili, sono state accolte positivamente dalle organizzazioni sindacali e, a seguito del confronto con le parti sociali, l'azienda ha concordato di introdurre una nuova misura condivisa: la sospensione dell'attivita' lavorativa nella fascia oraria piu' critica, dalle 15 alle 16, in caso di rischio alto. E' importante sottolineare che, anche in caso di sospensione o interruzione del servizio, ai rider sara' garantita la retribuzione ordinaria". E, conclude "queste azioni confermano l'impegno costante di Just Eat nel garantire la continuita' del servizio, mettendo sempre al centro la salute e il benessere delle persone.

Esprimiamo grande soddisfazione per il clima di dialogo costruttivo con le parti sociali, che ha permesso di costruire un'intesa efficace, concreta e tempestiva.

Continueremo a monitorare l'evoluzione della situazione e a collaborare attivamente per affrontare insieme le sfide future'.

