Jupiter AM: India, sempre piu' interessante - PAROLA AL MERCATO

di Avinash Vazirani e Colin Croft * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - I mercati indiani hanno iniziato l'anno con una nota positiva, ma hanno poi attraversato una fase di turbolenza verso la fine di gennaio in seguito alla pubblicazione di un rapporto di Hindenburg sul gruppo Adani. Anche alcune modifiche fiscali nel bilancio annuale del Paese hanno causato un tentennamento, sebbene con delle opportunita' a piu' lungo termine. Infine, i fallimenti bancari negli Stati Uniti e in Svizzera hanno messo in evidenza la solidita' e il conservatorismo dei maggiori istituti di credito indiani.

L'India rimane un'area positiva, ha dichiarato il Fondo Monetario Internazionale in un recente rapporto, aggiungendo che quest'anno rappresentera' la meta' della crescita globale insieme alla Cina. La rapida digitalizzazione dell'economia sta prendendo piede: i consumatori delle citta' piu' remote sono ora in grado di pagare i venditori ambulanti con telefoni abilitati al 5G. Anche le infrastrutture fisiche si stanno sviluppando, con la rete stradale in rapida espansione. Questi miglioramenti sono alla base di una forte domanda di beni e servizi. Pur trovando opportunita' in molti settori, privilegiamo in particolare le aziende nazionali in settori come i beni di prima necessita', i beni di consumo discrezionali e gli industriali, pronti a trarre vantaggio dall'attuale contesto.

Il bilancio La piu' grande sorpresa del bilancio per i mercati finanziari e' stata la modifica della tassazione delle polizze di risparmio assicurative sulla vita. Il trattamento fiscale favorevole di queste polizze le aveva rese sempre piu' attraenti per i clienti benestanti. Tuttavia, riteniamo che gli assicuratori saranno in grado di mitigare l'impatto di circa il 10-12% sulla crescita dei ricavi modificando il mix di prodotti. Il mercato abbia reagito in modo eccessivo all'aumento delle imposte.

Il bilancio ha incluso anche 300 miliardi di INR (3,75 miliardi di dollari) di sostegno al capitale per le tre grandi societa' di commercializzazione petrolifera (oil marketing companies, OMC) controllate dallo Stato. C'e' ancora qualche incertezza sulle modalita' esatte di attuazione. Tuttavia, si tratta di una somma considerevole che potrebbe compensare l'effetto delle perdite subite durante l'impennata dei prezzi del petrolio registrata nella prima meta' del 2022.

Londra vs Mumbai Ma forse il punto rilevante del bilancio e' stato l'aumento del 33% della spesa in conto capitale. Il miglioramento delle infrastrutture dei trasporti e dell'energia elettrica in India, ancora poco sviluppate nel contesto globale, puo' fornire enormi occasioni di crescita. La metropolitana di Mumbai, ad esempio, ha meno di 50 km di binari funzionanti su sole tre linee, che servono una citta' di 20 milioni di persone. La metropolitana di Londra ha oltre 400 km di binari su 11 linee che servono una popolazione circa tre volte inferiore.

Transizione verde La citta', che e' la capitale finanziaria dell'India, sta anche cercando di rendere piu' ecologica la sua flotta di autobus, aggiungendo 10.000 autobus elettrici nei prossimi 3 anni - una tendenza che e' evidente in tutta la nazione, visto che le citta' vogliono affrontare i gravi problemi di inquinamento atmosferico.

Il boom dell'edilizia Altre societa' potranno beneficiare della ripresa dell'attivita' edilizia, che sembra destinata a proseguire a ritmo sostenuto in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Anche le aziende produttrici di cemento dovrebbero beneficiare del boom edilizio, ma non sono ancora in grado di trasferire ai consumatori i costi di produzione relativamente piu' elevati.

Settore bancario solido Qualche anno fa l'India ha attraversato una crisi bancaria causata dai prestiti inesigibili. Ma ora i prestiti non performanti sono a livelli minimi record. L'inasprimento delle normative ha costretto le banche a fare accantonamenti adeguati.

Mentre le banche dell'occidente sono sottoposte a stress a causa del rapido inasprimento della politica monetaria, i tassi di interesse in India, inizialmente elevati rispetto ai Paesi sviluppati, sono solo leggermente aumentati.

Naturalmente l'India non e' immune alle problematiche globali, ma dobbiamo aspettare e osservare come si evolvera' la situazione.

Gli operatori di mercato hanno atteso impazienti l'inizio di un nuovo ciclo di investimenti nel settore privato e ne stiamo vedendo i primi segnali nell'accelerazione della crescita dei prestiti alle imprese. I bilanci sono solidi, con il debito delle imprese in percentuale del PIL ai minimi da 15 anni a questa parte, intorno al 50%, significativamente al di sotto del livello registrato nella maggior parte delle altre grandi economie. Anche le famiglie sono sottoposte a leva finanziaria e i prestiti crescono a due cifre, senza essere scoraggiati dai rialzi dei tassi d'interesse che hanno semplicemente riportato i tassi al livello pre-Covid.

Le banche indiane sono molto piu' conservatrici e avverse al rischio rispetto alle colleghe dei mercati sviluppati. Non avendo carenza di depositi, si concentrano sulle basi dell'attivita' bancaria: prestiti tradizionali e analisi del credito, evitando del tutto l'esposizione alla parte piu' rischiosa della finanza.

Prospettive positive Sebbene le valutazioni dell'India rimangano elevate, a nostro avviso cio' riflette le prospettive di crescita del mercato.

Nel complesso, le prospettive degli utili delle societa' indiane rimangono molto positive, in particolare nel settore bancario, dei beni di consumo e delle infrastrutture; in altri settori, come l'informatica, dove si temeva un rallentamento, vediamo che la situazione non e' cosi' negativa come sembrava all'inizio dell'inverno.

* gestori del fondo Global Emerging Market Equities di Jupiter AM

