Julius Baer: Jackson Hole, il tono restrittivo di Warsh sostiene il dollaro - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Il conseguente aumento del differenziale di rendimento a favore del dollaro rispetto alle principali valute concorrenti ha sostenuto il biglietto verde. Sebbene un rialzo dei tassi alla riunione di settembre del Fomc rimanga possibile, e' tutt'altro che certo. L'inflazione ha iniziato a moderarsi, mentre le condizioni del mercato del lavoro appaiono nel complesso equilibrate. Continuiamo pertanto a considerare il dato sull'inflazione Cpi di agosto come la pubblicazione piu' importante in vista della prossima riunione del Fomc, mentre e' probabile che i dati sul mercato del lavoro svolgano un ruolo secondario. Manteniamo la nostra aspettativa di base di tassi di politica monetaria invariati, pur riconoscendo che la probabilita' di un rialzo e' aumentata considerevolmente.

Di conseguenza, confermiamo anche la nostra visione ribassista sul dollaro nel medio termine. I deflussi strutturali legati al conto corrente, la crescente attenzione alle dinamiche fiscali statunitensi e la tendenza alla diversificazione dagli asset denominati in dollari continuano a indicare un graduale indebolimento del dollaro nel tempo.

Detto questo, i rischi al rialzo nel breve termine rimangono elevati, poiche' un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della Fed estenderebbe nel breve periodo il vantaggio del dollaro in termini di rendimento.

* Economist, Julius Baer ** Chief Economist, Julius Baer "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 01-09-26 16:18:37 (0516) 5 NNNN