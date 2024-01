JPMorgan Am: stima crescita globale 2024 a +2,4%, in Eurozona +1,3%

Inflazione generale al 2,9%, per mercati sviluppati al 2,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Nel 2024 secondo JPMorgan Asset Management la crescita globale sara' del 2,4%, con un +1,6% per i mercati sviluppati (+1,8% per gli Stati Uniti, +1,3% l'Eurozona). Per l'anno in corso e' atteso un +2,3% a livello globale, con un +1,4% per i mercati sviluppati (+1,6% negli Stati Uniti, +1,1% nell'Eurozona). E' quanto emerge dalle Long-Term Capital Market Assumptions 2024, ovvero le analisi di lungo termine, a 10-15 anni, della societa', secondo cui ci si trova "in una fase di transizione economica significativa. Stiamo passando da un mondo di disinflazione, politica monetaria estremamente espansiva e reticenza fiscale a uno con rischio bidirezionale per l'inflazione, politica monetaria convenzionale e maggiore impiego di strumenti fiscali. La transizione energetica e la comparsa di nuove tecnologie complicano il quadro, ma offrono anche opportunita' di investimento". Secondo il report, le previsioni di inflazione globale sono per il 2,8% nel 2023 e del 2,9% nel 2024. Per i mercati sviluppati si attestano al 2,3% nel 2024, dal 2,2% atteso quest'anno, a causa della reflazione in Europa e Giappone e dei generali livelli di inflazione piu' alti, motivo per cui "le banche centrali potranno pertanto raggiungere piu' agevolmente" i loro obiettivi di inflazione. "Dopo aver aumentato significativamente le nostre previsioni sull'inflazione negli ultimi due anni, le variazioni di quest'anno nelle Ltcma sono piu' sfumate al di fuori di alcune grandi economie, in particolare Europa e Giappone", ha aggiunto Maria Paola Toschi, global market strategist della societa', sottolineando che "le prospettive di crescita dei mercati sviluppati sono leggermente aumentate, grazie all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'aumento della produttivita', mentre le previsioni per i mercati emergenti sono leggermente diminuite a causa della minore crescita tendenziale della Cina".

