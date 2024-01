JPMorgan Am: stima crescita globale 2024 a +2,4%, in Eurozona +1,3% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Il mondo "sta entrando in un periodo di transizione economica significativa sulla scia della pandemia globale e dell'acuirsi delle tensioni geopolitiche, con implicazioni di ampia portata per gli investitori. Ci stiamo allontanando da un contesto caratterizzato da una persistente disinflazione, da una politica monetaria ultra accomodante e da restrizioni fiscali". Lo ha detto John Bilton, head of Global Multi-Asset Strategy di JPMorgan Asset Management, commentando le Long-Term Capital Market Assumptions (Ltcma) della societa' per il 2024, ovvero le analisi di lungo termine, a 10-15 anni, utilizzate per le decisioni di investimento e le conversazioni con i clienti in ambito asset e wealth management. "Questa transizione richiede che gli investitori implementino portafogli solidi per affrontare queste sfide, uscendo dalla liquidita' e dai benchmark ed espandendo le opportunita' agli alternativi e attraverso una maggiore esposizione internazionale, per migliorare rendimenti e diversificazione", ha detto. Secondo le Ltcma, gli asset alternativi sono verosimilmente l'area piu' brillante in un universo di rendimenti accattivante quest'anno. "Quella di andare oltre i mercati pubblici e' una tesi che trae origine sia dalla resilienza all'inflazione dimostrata dagli investimenti alternativi che, ora, dal miglioramento dei rendimenti", si legge nel documento. Sul fronte degli asset reali, l'immobiliare statunitense core migliora salendo di 180 pb al 7,5%. Quanto agli investimenti alternativi finanziari, il private equity arretra modestamente, sulla scia del beta azionario, mentre le previsioni per venture capital e direct lending si rafforzano.

