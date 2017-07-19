J.P. Morgan AM: debito emergente in valuta forte in un mondo con debole - PAROLA AL MERCATO

a cura team Global Fixed Income, Currency and Commodities (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - La resilienza mostrata dalla crescita globale e la disponibilita' della Federal Reserve (Fed) a ridurre i tassi di interesse giocano a favore del debito sovrano e societario in valuta forte emesso dai Paesi Emergenti. Il Bond Bulletin di questa settimana esamina la solidita' dei fondamentali del debito emergente e i fattori tecnici favorevoli che potrebbero dare impulso alla performance e creare opportunita' per gli investitori.

Fondamentali La crescita delle economie emergenti, nel complesso, e' attesa oltre il 4% nel 2025, un tasso di gran lunga superiore a quello dei Mercati Sviluppati. L'inflazione e' sostanzialmente sotto controllo: l'Asia vive una fase di disinflazione e solo alcune specificita' locali impediscono all'inflazione generale di continuare a calare. Anche la qualita' del credito e' in miglioramento. Si prevede che le agenzie di rating emetteranno piu' upgrade che downgrade nei prossimi trimestri, riflettendo posizioni fiscali rafforzate, bilanci esterni solidi e quadri politici improntati a prudenza e rigore. Anche i fattori esterni favorevoli vanno rafforzandosi. Il ciclo di allentamento monetario che ci si aspetta dalla Fed e la maggiore debolezza del Dollaro statunitense riducono i costi di rifinanziamento e allentano le pressioni sulla bilancia dei pagamenti, favorendo al contempo gli afflussi di capitale. Come sottolineato nella recente rassegna trimestrale degli investimenti, c'e' il rischio che un ciclo di tagli possa innescare una crescita superiore al trend e un inasprimento delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Tuttavia, il rallentamento del mercato del lavoro, la decelerazione della crescita dei salari e l'impatto limitato dei dazi finora suggeriscono che, per il momento, l'andamento della crescita negli Stati Uniti sara' molto probabilmente inferiore al trend, il che dovrebbe giocare a favore del debito emergente in valuta forte. Tutte queste dinamiche creano un contesto favorevole per le emissioni sovrane e societarie dei Paesi Emergenti, consentendo loro di rifinanziarsi o di prorogare le scadenze a condizioni favorevoli.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

