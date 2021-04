Johnson & Johnson: confermate 200 milioni dosi vaccino a Ue, Norvegia e Islanda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - Riprende in Europa il lancio del vaccino contro il Covid-19 di Johnson & Johnson a seguito della revisione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Lo comunica l'azienda ricordando che 'Ema conferma che il profilo di rischio-beneficio complessivo rimane positivo'. L'azienda 'aggiornera' il Riassunto delle caratteristiche di prodotto e il foglio illustrativo del vaccino contro il Covid-19 di Janssen per includere importanti informazioni sugli eventi avversi molto rari'. E 'rimane impegnata a fornire 200 milioni di dosi del suo vaccino all'Unione Europea, alla Norvegia e all'Islanda'. A seguito delle comunicazioni del Prac, Johnson & Johnson quindi 'riprendera' la spedizioni'. Paul Stoffels, M.D., Vice Presidente del Comitato esecutivo e Chief Scientific Officer di Johnson & Johnson, ha dichiarato 'La sicurezza e il benessere delle persone che usano i nostri prodotti sono la nostra massima priorita'. Apprezziamo la rigorosa revisione del Prac e condividiamo l'obiettivo di accrescere la conoscenza dei segni e dei sintomi di questo evento molto raro per garantire una diagnosi corretta e un trattamento appropriato. Crediamo fortemente nei benefici del nostro vaccino contro il Covid-19 a dose singola, che puo' essere facilmente trasportato, per aiutare a proteggere la salute delle persone ovunque e raggiungere le comunita' in difficolta' a livello globale. Siamo impegnati a garantire un accesso equo e a portare al pubblico un vaccino contro il Covid-19 a prezzi accessibili su base non profit per un uso di emergenza nella pandemia'.

