Job Evolution: Veronese (Uil), mondo lavoro deve fornire futuro piu' definito a giovani

ed essere piu' inclusivo per donne (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ott - "In Italia il tasso di occupazione giovanile e' il piu' basso d'Europa e questo ci dice quanto dobbiamo cambiare. Per farlo dobbiamo parlare con i giovani e chiedere quali sono le aspettative".

Lo ha detto Ivana Veronese, Segretaria Confederale Uil con delega a Formazione nuove competenze, Istruzione e Ricerca durante l'evento Job Evolution 2025, organizzato da Il Sole 24 Ore. "Se vogliamo che i giovani restino in Italia e se vogliamo attrarre nuovi giovani, dobbiamo offrire contratti piu' stabili, carriere professionali visbili e retribuzioni giuste, oltre a un migliore equilibro vita lavoro", prosegue Veronese, sottolineando che con la cosi' detta 'fuga di cervelli' sono stati sperperati oltre 8 milardi in capitale umano nello scorso anno. In piu', "le aziende devono essere piu' inclusive verso le donne - ha detto - il tasso di occupazone femminile puo' ancora crescere e in Italia ci sono molte lavoratrici sottoqualificate rispetto al loro titolo di studio e sono una risorsa immensa. Dobbiamo creare un mondo del lavoro piu' accogliente - ha concluso - e con un futuro piu' definito".

