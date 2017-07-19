Job Evolution: Calderone, dobbiamo creare punti di contatto tra lavoro e neet

La ministra del Lavoro a evento organizzato dal Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ott - "Dobbiamo migliorare i punti di contatto" tra il mondo del lavoro e "i giovani che non studiano e non si formano". In una "situazione demografica negativa questo Paese non puo' rinunciare a 1 milione e 200mila giovani che non sono attivi". Proprio l'Intelligenza artificiale "puo' creare quei link e quei contatti importantissimi per far comprendere ai giovane quali sono i suoi talenti, i possibili percorsi formativi, le prospettive e i posti a cui aspirare". Lo ha detto Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'evento Job Evolution 2025, organizzato da Il Sole 24 Ore. Parallelamente e' necessario il "trasferimento di competenze digitali alla nostra popolazione" ancora in eta' lavorativa, in modo "da acquisire familiarita' con le nuove tencologie e da sapersi muovere in maniera adeguata".

Cog

(RADIOCOR) 14-10-25 11:29:03 (0304) 5 NNNN