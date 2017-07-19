J. Safra Sarasin: oro, copertura definitiva contro il caos geopolitico - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 gen - Tuttavia, la frammentazione della cerchia ristretta di Trump incoraggia gli operatori populisti a mantenere la rotta e a rafforzare ulteriormente la dottrina dell'America first, mantenendo saldamente in atto i fattori positivi per l'oro. Cio' che questa frammentazione ha significato in pratica (che e' ancora una volta un aspetto altamente peculiare dell'attuale amministrazione) e' che i flussi di informazioni provenienti dal governo statunitense (sia ufficiali che sotto forma di fughe di notizie) sono diventati sempre piu' opachi e difficili da analizzare. Confrontando l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela per rimuovere Nicola's Maduro con la caduta di Saddam Hussein nel 2003, emergono differenze sorprendenti nella comunicazione. Durante l'invasione statunitense dell'Iraq, il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha prodotto comunicazioni strategiche coerenti, che hanno portato a intensi dibattiti pubblici e fughe di notizie periodiche dai servizi segreti.

Tuttavia, per quanto riguarda il Venezuela, l'amministrazione Trump non solo ha aggirato il Congresso, ma ha anche fornito pochissime informazioni in merito all'obiettivo strategico piu' ampio, lasciando che gli analisti si basassero sui post dei social media e su brevi dichiarazioni rilasciate durante interviste improvvisate. Questa mancanza di chiarezza lascia anche la direzione strategica piu' ampia altamente aperta all'interpretazione e inculca ulteriormente un senso di rischio di coda piu' elevato rispetto alle amministrazioni precedenti.

Tutto cio' ci porta a un mondo in cui i mercati obbligazionari statunitensi sono diventati meno simili a beni rifugio e piu' simili a beni che dipendono dalla distensione politica, con l'oro che funge da valvola di sfogo per il capitale che cerca di proteggersi dall'essere utilizzato come arma in qualsiasi battaglia in cui l'amministrazione statunitense possa essere coinvolta in futuro.

*portfolio manager of the JSS Transition Enhanced Commodities fund di J. Safra Sarasin

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

