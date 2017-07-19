J. Safra Sarasin: la Germania si sta lentamente risvegliando - PAROLA AL MERCATO

di Karsten Junius * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Pur essendo stata duramente colpita da un altro shock dei prezzi dell'energia e da un'elevata incertezza geopolitica, la Germania e' comunque riuscita a registrare una crescita dello 0,2% su base trimestrale e dello 0,9% su base annua nel secondo trimestre, grazie al rafforzamento delle esportazioni e consumi privati moderati, mentre la spesa per gli investimenti ha subito un calo. Il deprezzamento dell'euro potrebbe aver contribuito a questo risultato, cosi' come lo stimolo fiscale, che continuera' a sostenere la crescita nei prossimi trimestri. Come di consueto in questo periodo dell'anno, l'ufficio statistico ha anche ricalcolato i dati dei trimestri precedenti. Cio' ha comportato, in particolare, una revisione al rialzo della crescita del Pil del 2024, da -0,5% a 0,0%.

Oltre alla Germania, anche l'Italia e la Francia hanno registrato una crescita dello 0,2% su base trimestrale, mentre i Paesi Bassi e la Spagna sono cresciuti rispettivamente dello 0,4% e dello 0,7%. Il Pil dell'Irlanda ha registrato un rimbalzo dal -7,0% su base trimestrale al +3,9% su base trimestrale, tanto che il Pil complessivo dell'area dell'euro e' aumentato dello 0,44% su base trimestrale e dello 0,94% su base annua. Il Pil del primo trimestre e' stato rivisto al rialzo allo 0,0% dal precedente -0,2% su base trimestrale. E' molto incoraggiante che, in un contesto cosi' difficile, il Pil dell'area dell'euro sia riuscito a crescere a un ritmo che supera persino la nostra stima di crescita potenziale, nonche' la crescita annualizzata degli Stati Uniti pari all'1,5% nel secondo trimestre. La resilienza economica avvalora la nostra previsione di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Bce a settembre.

Nonostante il forte aumento dei prezzi del petrolio, le aspettative delle imprese rilevate dall'Ifo sono migliorate a luglio - sebbene solo fino a un livello ancora ben al di sotto della media di lungo periodo. Inoltre, il mercato del lavoro sembra stabilizzarsi, come dimostra un aumento del numero di posti vacanti non coperti. Il miglioramento del sentiment si sta estendendo oltre il settore manifatturiero, in particolare nel settore dei servizi e nel commercio al dettaglio, che potrebbero beneficiare dell'aumento dei redditi reali a seguito del forte incremento dei salari minimi e delle pensioni registrato a gennaio. Solo il settore delle costruzioni continua a soffrire. Con tassi di interesse relativamente elevati, e' improbabile che la situazione cambi nel breve periodo.

Notiamo inoltre che gli ordini industriali hanno registrato un miglioramento negli ultimi tempi, il che dovrebbe portare a un aumento della produzione industriale nel terzo trimestre. Nonostante questi segnali incoraggianti, dobbiamo rimanere consapevoli delle significative sfide strutturali che interessano le principali industrie tedesche. Cio' e' particolarmente evidente nel settore automobilistico, che deve affrontare l'intensa concorrenza dei rivali cinesi, pionieri nella transizione verso i veicoli elettrici. Di conseguenza, le principali case automobilistiche tedesche hanno annunciato licenziamenti di massa.

I cambiamenti strutturali non sono solo un problema economico. Essi comportano anche un'elevata incertezza finanziaria per i lavoratori impiegati nei settori interessati e alimentano una crescente opposizione politica.

In tempi normali, cio' rappresenterebbe gia' di per se' una sfida. Tuttavia, in Germania non si vive una situazione di normalita' da diverso tempo. Questa tendenza e' ben illustrata dalla stagnazione del PIL pro capite e della produttivita' del lavoro registrata dall'inizio del 2019. Di conseguenza, il sostegno alla coalizione di governo e' in calo nonostante le consistenti misure di sostegno adottate dal giorno delle elezioni, quali l'aumento delle pensioni, delle indennita' per i pendolari e dei salari minimi.

La principale sfida politica e' rappresentata dal crescente sostegno ai partiti marginali sia di sinistra che di destra.

Poiche' i partiti politici di centro hanno escluso la possibilita' di governare insieme all'AfD (Alternativa per la Germania), di estrema destra, le opzioni politiche si stanno facendo sempre piu' limitate. Sara' importante seguire con attenzione le prossime elezioni regionali di settembre nei tre Lander della Germania orientale: Berlino, Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania Anteriore. In Sassonia-Anhalt, l'AfD ha concrete possibilita' di formare il governo.

* Chief Economist di J. Safra Sarasin "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 31-08-26 13:50:12 (0271) 5 NNNN