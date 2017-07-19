J. Safra Sarasin: Hong Kong, il rimbalzo dovrebbe proseguire - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - Le prospettive per la seconda meta' del 2026 restano costruttive. Sebbene la crescita del Pil dovrebbe rallentare nella seconda meta' dell'anno rispetto ai livelli eccezionalmente elevati registrati all'inizio dell'anno, l'attivita' economica dovrebbe rimanere robusta. Il settore delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda il megaprogetto 'Northern Metropolis', dovrebbe continuare a sostenere gli investimenti. La minore disponibilita' di unita' abitative e il continuo afflusso di nuovi residenti dovrebbero entrambi sostenere il settore immobiliare residenziale, mentre una solida pipeline di offerte pubbliche iniziali (Ipo) dovrebbe mantenere elevata l'attivita' sui mercati finanziari.

Tre fattori sono determinanti per le prospettive: la possibilita' di rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il recente inasprimento delle norme cinesi sugli investimenti in uscita e l'andamento del mercato azionario di Hong Kong. Il 'dot plot' indica un aumento dei tassi entro la fine dell'anno. Cio' rallentera' probabilmente la ripresa del mercato immobiliare residenziale, senza pero' invertirne completamente la tendenza. Poiche' gli istituti finanziari necessitano di tempo per adeguarsi alle norme sugli investimenti in uscita, nel breve termine assisteremo probabilmente a un rallentamento dei flussi di ricchezza in entrata e delle sottoscrizioni di prodotti finanziari.

Infine, se la debole performance dell'indice Hang Seng dovesse persistere, cio' peserebbe sui consumi privati a causa dell'effetto ricchezza e potrebbe avere un impatto negativo anche sul mercato immobiliare.

La situazione del mercato azionario dipende tuttavia in gran parte dalla Cina. La debole domanda interna continua a esercitare pressione sugli utili e sui prezzi delle azioni.

Le prospettive a medio termine rimangono solide, poiche' Hong Kong si sta posizionando come un 'super connector' tra la Cina e il resto del mondo. Le attivita' di raccolta fondi delle societa' cinesi operanti nel settore dell'intelligenza artificiale e in quello tecnologico dovrebbero proseguire, mentre il governo si e' anche attivato per trasformare Hong Kong in un hub per nuove attivita' finanziarie, quali l'espansione del sistema di compensazione e custodia dell'oro, nonche' il potenziamento del trading offshore del renminbi.

* Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 19-08-26 13:49:52 (0317) 5 NNNN