iWeek: cambia formato per discutere di sovranita' energetica e digitale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - La prima tavola rotonda, 'I piccoli reattori al servizio di imprese, data center e distretti: le opzioni tecnologiche per il nucleare italiano' analizzera' le possibili scelte riguardanti l'eventuale realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia, partendo dagli AMR e dagli SMR, piu' flessibili rispetto ai grandi impianti e pertanto piu' rispondenti alle caratteristiche orografiche del territorio italiano, alle peculiarita' del suo tessuto produttivo articolato in distretti e alla esigenza di una maggiore prossimita' dei data center rispetto ai luoghi di generazione dei dati. Ne parleranno l'Amministratore Delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu, il Presidente e CEO di HolosGen LLC, Claudio Filippone, l'Enterprise Commercial Development Executive di GE Vernova, Roberto Galli, l'Amministratore Delegato di Nuclitalia e Head of Nucleare Innovation di Enel Group, Luca Mastrantonio, la Coordinatrice nazionale di Italia Viva, Senatrice Raffaella Paita, il Partner e Head of Italian Energy & Infrastructure Group di Clifford Chance, Umberto Penco Salvi, e il Capo segreteria tecnica del MiASE, Francesca Salvemini.

'Tutte le recenti stime - osserva Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin - indicano che il consumo di elettricita' nei prossimi decenni arrivera' a raddoppiare.

Una crescita dettata dall'elettrificazione dei consumi e dalla transizione digitale. Di conseguenza dobbiamo garantire la sicurezza energetica e la sostenibilita' ambientale facendo scelte che riducano i costi a vantaggio della competitivita' delle imprese e delle famiglie. Per tutte queste ragioni - ha proseguito Artizzu - sono convinto che solo un giusto mix energetico fra fonti rinnovabili e nucleare possa rispondere a questi bisogni. Sogin e' pronta ad offrire al Paese i suoi asset e le sue competenze se l'Italia decidera' di tornare alla produzione elettrica da fonte nucleare'.

'Ovunque nel mondo si produca energia nucleare - dichiara Luca Mastrantonio, AD di Nuclitalia - si stanno operando processi di analisi e selezione scegliendo tra le diverse tecnologie di Small Modular Reactor e Advanced Modular Reactor quella che meglio risponda alle esigenze di ciascun Paese. Nuclitalia si sta avviando su questo percorso, e la scelta che verra' fatta avra' delle ricadute sia sull'innovazione tecnologica, sia sull'occupazione, sia sulla crescita industriale, con potenziali benefici economici e sociali rilevanti. Nella tecnologia nucleare in Europa la maggior parte degli investimenti rimangono nel continente, cosa che non avviene invece se la scelta ricade su tecnologie non europee, sebbene possano essere piu' promettenti. Saranno molte e differenziate pertanto le variabili che porteranno a privilegiare un'opzione rispetto a un'altra, e di tutto questo si deve tener conto'.

La seconda tavola rotonda 'Data center, AI e transizione energetica: le opportunita' per l'Italia, il duello USA-Cina e le sfide del mercato' affrontera' lo scenario geopolitico del confronto digitale, in cui la corsa agli algoritmi e alla gestione della materia prima che li alimentano, ossia i dati, e' sempre piu' veloce, e le risposte che questa sfida pone all'Europa e in particolare all'Italia, hub naturale per la sua posizione geografica nel Mediterraneo. Ne dibatteranno il VP Energy di AFRY Management Consulting, Antonio Nodari, il Country Manager Italia di AWS, Giulia Gasperini, il Director Strategy & Transformation di Cellnex Italia, Antonio Rita, l'Head of Innovation di Enel Group, Nicola Rossi, il Presidente di RINA, Ugo Salerno, l'Executive Advisor - Global Digital Infrastructures Giuseppe Sini, l'Head of Innovation Intelligence di Intesa San Paolo Innovation Center, Stefania Vigna, e il Responsabile energia e ambiente di Azione, Giuseppe Zollino.

'In un mondo in cui regna l'economia del dato, il conseguimento dell'obiettivo strategico della piena sovranita' digitale Europea - dichiara Giuseppe Sini, Executive Advisor - Global Digital Infrastructures - impone il controllo delle infrastrutture e delle applicazioni in cui i dati vengono immagazzinati ed elaborati. L'Italia, per la sua posizione geografica strategica nel Mediterraneo, puo' assumere il ruolo di hub digitale del Sud-Europa, ma cio' richiede dei presupposti. Il mondo dei servizi digitali in Europa assiste a un fenomeno di espansione verso Sud delle cosiddette 'region cloud' dei grandi operatori 'hyperscaler' per domanda di prossimita' ampliando cosi' il mercato dell'ecosistema digitale: il dato viene elaborato la' dove richiesto. L'integrazione e l'interconnessione fra le infrastrutture che producono e immagazzinano i dati, che devono essere costantemente alimentate dalla rete elettrica, e' percio' fondamentale. L'Europa si sta attrezzando per essere protagonista nel confronto globale sul digitale, dove la concorrenza del Medio Oriente nell'intercettare e filtrare i flussi di dati provenienti dall'Asia e' fortissima. Vincere la sfida comporta non solo dotarsi di data center performanti, ma investire anche sulla loro connessione terrestre e gli approdi sottomarini dei cavi. E per attrarre gli investimenti necessari in Italia e' doveroso adoperarsi per abbattere il costo dell'energia nel nostro Paese, attualmente tra i piu' alti nel continente'.

Nel corso della mattinata verranno inoltre illustrati dal Responsabile Ricerca di SWG Riccardo Grassi i risultati del sondaggio 'Le prospettive del settore nucleare nell'opinione degli italiani'.

