Iveco: tavolo al Mimit il 17 settembre, presiedera' Urso
Convocati sindacati, gruppo ed enti locali coinvolti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - Il tavolo Iveco e' stato convocato dal Mimit per il prossimo 17 settembre alle ore 15.30 presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Piacentini. L'incontro sara' presieduto dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Lo comunicano fonti sindacali.
Tra i convocati figurano le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di Iveco Group e i rappresentanti di enti locali (Regioni Puglia, Lombardia, Piemonte e Comuni di Suzzara, Brescia, Foggia).
Vec.
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(RADIOCOR) 28-08-26 13:08:08 (0311)PA 5 NNNN
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