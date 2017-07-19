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            Iveco: tavolo al Mimit il 17 settembre, presiedera' Urso

            Convocati sindacati, gruppo ed enti locali coinvolti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - Il tavolo Iveco e' stato convocato dal Mimit per il prossimo 17 settembre alle ore 15.30 presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Piacentini. L'incontro sara' presieduto dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Lo comunicano fonti sindacali.

            Tra i convocati figurano le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di Iveco Group e i rappresentanti di enti locali (Regioni Puglia, Lombardia, Piemonte e Comuni di Suzzara, Brescia, Foggia).

            Vec.

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            (RADIOCOR) 28-08-26 13:08:08 (0311)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Iveco Group 13,965 +0,04 15.09.06 13,95 13,965 13,95


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