Iveco Group: inclusa nella Climate 'A' List della valutazione Cdp 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - Iveco Group ha ricevuto il punteggio piu' alto, 'A', nella categoria Climate della valutazione 2025 di Cdp, l'organizzazione globale non-profit considerata lo standard di riferimento per la rendicontazione ambientale. Il risultato riconosce il gruppo come 'leader nella trasparenza e nell'azione contro il cambiamento climatico'. Cdp utilizza una metodologia indipendente per valutare i partecipanti e assegnare un punteggio da 'A' a 'D-' in tre aree: cambiamento climatico (Climate), deforestazione (Forests) e sicurezza idrica (Water Security). Per il 2025 Iveco Group ha ottenuto un punteggio di 'A' per l'area Climate e 'A-' per Water Security, in miglioramento rispetto ai risultati del 2024. Questi risultati, spiega la societa', 'dimostrano il costante impegno del gruppo nel ridurre la propria carbon footprint, effettuare analisi dettagliate dei rischi e delle opportunita' legati al clima, e migliorare continuamente accuratezza e trasparenza nella rendicontazione'. Il rating 'A' di Cdp 'conferma il rigore della nostra governance dei temi legati al clima e la trasparenza delle nostre comunicazioni. Riflette il modo in cui integriamo l'analisi dei rischi climatici nelle decisioni aziendali e manteniamo il nostro percorso di decarbonizzazione misurabile e verificabile', ha detto Michele Ziosi, Chief Global Affairs & Sustainability Officer di Iveco Group. Il gruppo pone al centro delle proprie attivita' globali pratiche aziendali sostenibili e si e' posta obiettivi Esg in quattro aree (carbon footprint, sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei prodotti, approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, inclusione e partecipazione).

