Iveco: Fiom, premi non adeguati, scelte sbagliate azienda ricadono su lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 feb - Iveco "ci ha illustrato i risultati derivanti dal rinnovo della parte premiale del Ccsl, che ha visto ancora una volta l'esclusione della nostra organizzazione. I risultati, al ribasso rispetto al 2025 in tutti i siti, dimostrano come questo sistema premiale, non sia corrispondente alle necessita' e alle legittime aspettative delle lavoratrici e lavoratori, per recuperare anche potere d'acquisto che in questi anni il Ccls non e' stato in grado di salvaguardare". Lo hanno detto Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilita' e Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, commentando il premio di risultato previsto da Iveco Group per il 2025. "Le responsabilita' delle scelte sbagliate adottate dall'azienda non possono e non devono ricadere esclusivamente sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori, tra l'altro in una fase molto delicata e di grande incertezza riguardo alle prospettive future.

E' da anni che come Fiom-Cgil rivendichiamo, inoltre, la mancanza dei necessari investimenti determinanti per la competitivita' e la produttivita' dell'azienda, nonche' l'individuazione di parametri e relativi obiettivi condivisi e raggiungibili", hanno spiegato. Il montante del premio variera' a seconda dei gruppi professionali da 298,49 euro a 411,16 nello stabilimento di Suzzara; da 766,47 euro a 1055,77 nello stabilimento di Brescia; da 1502,58 euro a 2069,73 nello stabilimento di Piacenza; da 1596,18 euro a 2198,66 negli stabilimenti di Bolzano e Vittorio Veneto; da 1649,30 euro a 2271,83 nello stabilimento di Torino Motori; da 1231,92 euro a 1696,90 nello stabilimento di Torino Drivelines; da 1606,30 euro a 2212,59 nello stabilimento di Foggia e da 1077,61 euro a 1484,35 per tutti i lavoratori non appartenenti ai siti produttivi. "Riteniamo che l'azienda, in un'ottica di piena assunzione delle proprie responsabilita', debba compensare, come gia' in passato accaduto, un premio che soprattutto in alcuni siti non e' assolutamente accettabile e dignitoso", hanno detto Lodi e D'Alessio.

Ars

