Ita/Lufthansa: Ue mantiene riserve e avvia indagine approfondita, scadenza 6/6 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 gen - La Commissione europea ha avviato l'indagine approfondita per valutare il progetto di acquisizione del controllo comune di Ita Airways da parte di Deutsche Lufthansa e del ministero italiano dell'economia. La Commissione ha espresso riserve preliminari in quanto ritiene che l'operazione possa ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e a lungo raggio da e verso l'Italia. Lufthansa e Ita gestiscono un'ampia rete di rotte nazionali, rotte a corto raggio all'interno dello Spazio economico europeo e rotte a lungo raggio tra quest'ultimo e il resto del mondo. Lufthansa fa inoltre parte di una joint venture con United Airlines e Air Canada, attraverso la quale le tre compagnie si coordinano su prezzi, capacita, programmazione e ripartizione delle entrate sulle rotte transatlantiche.

L'indagine preliminare Ue indica che l'operazione 'puo ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e a lungo raggio. Lufthansa e Ita sono in forte e stretta concorrenza tra loro nella fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri su determinate rotte da e verso l'Italia'.

In particolare, la Commissione ritiene che l'operazione puo ridurre la concorrenza sulle rotte a corto raggio che collegano l'Italia con i paesi dell'Europa centrale. Su alcune rotte di questo tipo, Lufthansa e Ita sono concorrenti diretti per i collegamenti senza scalo, con una concorrenza limitata da parte di altre compagnie aeree, soprattutto vettori 'low cost', come Ryanair, che in molti casi operano da aeroporti piu difficilmente raggiungibili. Inoltre, la Commissione esaminera anche le rotte in cui una delle parti offre gia servizi e l'altra sara attiva a breve nonche quelle in cui una o entrambe le parti offrono pratici voli diretti o in cui i collegamenti diretti sono limitati o offerti solo dall'altra parte. Per quanto riguarda le rotte a lungo raggio tra l'Italia e l'America settentrionale, la Commissione valutera inoltre se, dopo la fusione, le attivita di Ita, Lufthansa e dei partner della sua joint venture (United Airlines e Air Canada) debbano essere trattate come attivita di un'unica entita.

Infatti, nota la Commissione, l'operazione 'potrebbe ridurre la concorrenza su alcune rotte a lungo raggio tra l'Italia e gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e l'India perche Ita, Lufthansa o i partner della 'joint venture' di Lufthansa sono in stretta concorrenza tra loro con pratici voli diretti e siti aeroportuali di facile accesso e, presumibilmente, altre compagnie aeree potranno esercitare una limitata pressione concorrenziale con collegamenti attraenti'. In sostanza potrebbe realizzarsi 'una posizione dominante di Ita nell'aeroporto di Milano Linate, o rafforzarla, rendendo piu difficile per i concorrenti fornire servizi di trasporto aereo di passeggeri da e verso Milano Linate'.

La Commissione esaminera inoltre le possibili ripercussioni negative su rotte per le quali altre compagnie aeree fanno affidamento sulla rete nazionale e a corto raggio di Ita per operare i propri voli, con un impatto possibile sui loro servizi verso destinazioni internazionali servite anche da Lufthansa.

L'operazione venne notificata alla Commissione il 30 novembre 2023. L'8 gennaio 2024 Lufthansa ha presentato una serie di impegni per rispondere ad alcune delle riserve preliminari della Commissione. Tuttavia questi impegni, ricorda Bruxelles, 'sono risultati insufficienti sia per portata che efficacia ad eliminare le riserve della Commissione, che non li ha quindi sottoposti a verifica con i partecipanti al mercato'.

Aps

