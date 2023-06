Italia-Uzbekistan: firmata dichiarazione congiunta per partenariato strategico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma 08 giu - L'Italia e l'Uzbekistan hanno firmato una dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle relazioni di partenariato strategico. Il documento e' stato siglato nell'ambito della visita ufficiale in Italia del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. "Le Parti - si legge nel documento - dichiarano lo stabilimento tra di loro delle relazioni di partenariato strategico al fine di approfondire e ampliare la cooperazione tra i due Paesi e le relative societa' civili, sia in forma bilaterale che multilaterale. Tale partenariato strategico prevede una cooperazione rafforzata nei seguenti settori: interazione politica; interazione in materia di Difesa e Sicurezza, nonche' in ambito legale; cooperazione economica e commerciale; cultura, scienza, educazione e turismo".

