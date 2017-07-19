Italia-Usa: Urso vede Burgum, focus su investimenti e cooperazione materie prime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - Il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Usa, la cooperazione nel settore minerario, i progetti congiunti lungo l'intera catena del valore delle materie prime critiche e gli investimenti reciproci tra i due Paesi: questi, informa il Mimit, sono i temi al centro dell'incontro bilaterale che si e' tenuto oggi tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Segretario agli Interni degli Stati Uniti, Doug Burgum, alla presenza dell'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta. 'Italia e Stati Uniti condividono un legame storico fatto di valori comuni e di rapporti consolidati. Vogliamo rafforzare la nostra autonomia attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, per raggiungere un ruolo chiave nella duplice transizione, green e digitale. Un obiettivo che intendiamo portare avanti potenziando il rapporto con gli Usa, Paese leader nella produzione globale di materie prime critiche', ha dichiarato il Ministro Urso.

