Italia-Usa: Urso, aperti a investimenti statunitensi in settori strategici

Bene crescita del made in Italy negli Stati Uniti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - L'Italia e' pronta ad accogliere investitori Usa che vogliano venire in Italia e puntare su settori strategici. Lo ha affermato a Washington il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rivolgendosi a Gina Raimondo, segretario al Commercio dell'amministrazione Biden, nel corso della celebrazione della Festa della Repubblica presso l'ambasciata italiana nella capitale federale Usa. "Abbiamo sfide difficili sul piano economico e industriale, dobbiamo affrontarle insieme, uniti mai divisi, per creare un unico grande bacino commerciale e produttivo che garantisca la autonomia strategica dell'Occidente e quindi i valori di liberta', indipendenza e benessere che ne sono a fondamento" ha affermato Urso che poi ha aggiunto: "l'Italia e' un Paese affidabile, in crescita" e "questo anche grazie alla straordinaria crescita del nostro export, del nostro made in Italy negli Stati Uniti e del crescente flusso di turisti americani in Italia". Urso ricorda di aver appena partecipato all'annuncio di un importante investimento Usa nel Lazio per i farmaci innovativi e aggiunge: "siamo pronti ad accogliere altri investimenti sui settori strategici: infrastrutture, tecnologia green, digitale. Il prossimo anno tocchera' all'Italia presiedere il G7 e sara' una occasione unica per far capire al mondo che le radici dell'Occidente sono nella nostra terra e che ci riconosciamo negli stessi valori, abbiamo gli stessi interessi".

