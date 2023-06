Italia-Usa: Urso a Washington incontra aziende del settore aerospazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in missione negli Stati Uniti, ha incontrato oggi Chirag Parikh, Executive Secretary del National Space Council, per una riunione bilaterale volta a rafforzare le sinergie tra i due Paesi sul settore spaziale e una delegazione dei rappresentanti delle maggiori aziende spaziali e aerospaziali degli Stati Uniti. Urso, oltre a ricordare come la Nasa abbia riconosciuto l'Agenzia spaziale italiana (Asi) come partner "preferito" nelle collaborazioni spaziali, sottolinea il ruolo rilevante che il Paese ha in questo settore economico.

Nell'Agenzia spaziale europea (Esa) l'Italia e' "siamo il secondo contributore ed il sesto al mondo nel rapporto investimenti spazio-Pil". Il ministro ha poi proseguito: "anche in virtu' del nostro impegno nel comparto, con gli Stati Uniti abbiamo gia' numerose collaborazioni avviate: cito quella sul programma Artemis, che abbiamo firmato per primi, ma anche i tanti accordi con Nasa e aziende private.

Sul piano governativo, abbiamo inoltre avviato il negoziato per un TSA (Technical and SecurityAgreement). Auspichiamo di concluderlo in tempi brevi, anche in un'ottica di reciprocita' con gli Usa".

