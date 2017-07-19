Italia-Usa: Rubio arrivato alla Farnesina per incontro con Tajani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio e' arrivato alla Farnesina dove e' stato accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. A seguire e' previsto un bilaterale a porte chiuse. Rubio e' atteso poi alle 11.30 a Palazzo Chigi dove incontrera' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

vmg

(RADIOCOR) 08-05-26 10:17:13 (0227) 5 NNNN