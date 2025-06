Italia-Usa: Meloni, con Trump ci capiamo bene anche quando non siamo d'accordo

'Dialogo sui dazi riaperto anche grazie all'Italia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - "Penso che Donald Trump sia una un leader coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero una persona schietta, coraggiosa e determinata, che difende i suoi interessi nazionali. Quindi direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d'accordo". Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervistata in videocollegamento nel corso delle celebrazioni per il 25esimo anniversario di Libero quotidiano. "Anche perche' - ha argomentato la premier - io credo che tra nazioni alleate e amiche come sono Italia e Stati Uniti ci si debba e ci si possa parlare con franchezza.

E' quello che io ho sempre fatto con tutti, l'ho fatto anche dicendo al presidente Trump, come a qualsiasi altro partner, che l'Italia cerca sempre di perseguire gli interessi comuni, ma sia chiaro che abbiamo come priorita' la difesa del nostro interesse nazionale". La premier ha ribadito di continuare a credere che "il ruolo dell'Italia debba essere quello di fare la sua parte nel rapporto con gli Stati Uniti per avvicinare sempre di piu' le due sponde dell'Atlantico, ho spiegato tante volte perche'. Sono molto felice del fatto che anche grazie all'azione diplomatica italiana si sia riaperto un dialogo e l'obiettivo deve essere quello di arrivare a un accordo reciprocamente vantaggioso dal punto di vista commerciale, qui parliamo dei famosi dazi, tra Stati Uniti e Unione Europea".

