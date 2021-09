Italia-Usa: firmato memorandum su salute, ricerca e assistenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 set - Italia e Stati Uniti con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il segretario alla Salute Xavier Becerra, hanno firmato oggi a Roma un Memorandum d'intesa, in tema di salute, ricerca scientifica e assistenza. "Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono di primissimo ordine, radicate nelle storia - spiega Speranza - e con questa intesa le rafforziamo ancora impegnandoci insieme a collaborare nelle scienze mediche e nelle politiche per l'assistenza alla persona, in un tempo in cui queste politiche sono particolarmente importanti".

Secondo Becerra, l'intesa siglata "rappresentera' un finestra nel futuro nel quale sara' possibile guardare cosa e' stato fatto per migliorare la longevita' e assicurare la speranza di una vita migliore".

Dif

(RADIOCOR) 03-09-21 18:36:57 (0497)SAN,PA 5 NNNN