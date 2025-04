Italia-Usa: colloquio Urso-consigliere Trump, tra i temi semiconduttori e AI

Anche materie prime critiche e investimenti in data center (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un confronto in video collegamento con Michael Kratsios, direttore dell'Ufficio per la Scienza e la Tecnologia della Casa Bianca e consigliere per l'innovazione tecnologica del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Nel corso dell'incontro, riferisce una nota del Mimit, si e' discusso delle rispettive politiche e priorita' nei settori dei semiconduttori e delle materie prime critiche, delle opportunita' offerte dall'intelligenza artificiale e dal calcolo quantistico, nonche' del rafforzamento degli investimenti nei data center.

