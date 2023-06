Italia-Usa: Bonomi, mostra Leonardo e nuova sede Confindustria come "operazione Paese"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 giu - L'apertura della sede di Confindustria a Washington con l'inaugurazione della prima mostra monografica dedicata al Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci 'e' una operazione Paese, perche' abbiamo coinvolto tutto il patrimonio del Paese e l'economia ne e' una parte'. Cosi' Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, all'apertura della mostra alla Public Library di Washington Dc "Immaginando il futuro. Leonardo da Vinci: l'anima del genio italiano" che precede quella della sede di Confindustria negli Stati Uniti. 'L'Italia e' fatta di cultura e fare impresa e' cultura e la cultura diventa determinante in questa operazione', ha aggiunto Bonomi, spiegando che questo progetto 'e' importante visto quello che sta accadendo a livello geostrategico, con la riconfigurazione delle catene di valore aggiunto e la presenza nei mercati piu' importanti per rappresentare al meglio l'interesse della nostra industria e gli Stati Uniti hanno un ruolo importantissimo'. Come ricordato da Bonomi, 'lo scorso anno abbiamo esportato oltre 600 miliardi di euro come Italia e gli Stati Uniti sono il primo mercato extraeuropeo e il secondo in assoluto dopo la Germania: l'11% delle nostre esportazioni sono verso gli Stati Uniti'. Alla luce di questo e del piano Ira varato dagli Usa, 'era necessario e doveroso aprire una sede' nel paese, dopo quelle di Singapore e Kiev nell'ambito del progetto Confindustria nel mondo. E per farlo, ha continuato Bonomi, 'abbiamo pensato dovessimo avere un ambasciatore che ci rappresentasse al meglio: Leonardo Da Vinci, il miglior ambasciatore per rappresentare l'industria italiana e il genio italiano'. La scelta di realizzare la mostra alla Public Library di Washington rientra nell'idea che era importante anche 'creare un ponte sociale', una 'operazione a tutto tondo che vuole essere anche rappresentazione di quella diplomazia economica in cui il nostro paese non ha una grande tradizione'.

