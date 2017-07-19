Italia-Usa: AmCham, 12 mld $ investimenti inespressi per pressione regolatoria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 11 lug - Meno pressione regolatoria e maggiore semplificazione rilancerebbero il Paese attirando 12 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri potenziali ed inespressi verso l'Italia, come ha calcolato, per il biennio 2023- 2024, l'Unctad World Investment Report 2025, con un aumento del Pil pro capite stimato dall'Ocse in oltre il 3% negli ultimi 20 anni. E' indispensabile pero' semplificare il quadro regolatorio per moltiplicare le occasioni di investimento delle multinazionali in Italia, come e' emerso a Bari nell'incontro 'Future calling': Dialoghi di policy "promosso dall'American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) all'Auditorium Deloitte. Per liberare questo potenziale attrattivo servirebbero alcune possibili soluzioni semplificatorie, a cominciare - e' emerso dall'incontro al quale hanno partecipato rappresentanti del Governo centrale, di Confindustria Bari e parlamentari - dal recepimento, senza ulteriori complessita', delle direttive 'Omnibus' varate dalla commissione Ue, nel 2025, per la semplificazione del carico in ambito digitale, di rendicontazione di sostenibilita', di due diligence di filiera, di investimenti e di aggiustamento del carbonio alle frontiere, l'abbattimento dei tempi delle verifiche e la riduzione di complessita' dei procedimenti di accertamento fiscale.

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(RADIOCOR) 11-07-26 13:47:21 (0259) 5 NNNN