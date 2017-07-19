Italia-Usa: AmCham, 12 mld $ investimenti inespressi per pressione regolatoria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Altro grande ostacolo il rischio di conseguenze penali in caso di contestazioni tributarie e la risposta e' nel regime di cooperative compliance, fondato sul dialogo preventivo con il Fisco e su adeguati sistemi di controllo del rischio fiscale.

Anche i tempi delle procedure autorizzative possono migliorare come per i data center ora a 10 mesi grazie al Dl 21/2026, rispetto ai 2-3 anni di prima, mentre nelle energie rinnovabili si e' ancora tra 4 e 7 anni in Italia, e a 1-2 nei principali Paesi europei. Pure la moltiplicazione delle Autorita' garanti ha aggravato il carico di compliance delle multinazionali. 'Gli interventi in atto in materia di farmaceutica e quelli attivabili su digitale, Tlc, logistica, trasporti, energie rinnovabili possono dare all'Italia lo slancio necessario e noi siamo a disposizione delle istituzioni - ha osservato il managing Director di AmCham, Simone Crolla. La certezza delle regole come precondizione per gli investimenti e' stata sottolineata da Francesco Paolo Bello, managing Partner di Deloitte Legal: "L'Italia e la Puglia dispongono di tutte le caratteristiche per attrarre investimenti internazionali e creare un asse sempre piu' solido con l'ecosistema statunitense. E' possibile trasformare questo potenziale in crescita a patto di avere regole chiare, proporzionate e prevedibili. Le imprese non chiedono meno controlli, ma un quadro normativo che - ha concluso Bello - riduca l'incertezza e consenta di programmare gli investimenti con fiducia".

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(RADIOCOR) 11-07-26 13:51:42 (0260) 5 NNNN