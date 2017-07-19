Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Italia-Usa: ambasciatore Usa a P. Chigi, ha incontrato Mantovano e Saggio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman Joseph Fertitta e' stato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, Fertitta ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Fabrizio Saggio.
