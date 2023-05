Italia-Uk: bilaterale Giorgetti-Hunt al G7 di Nigata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi a Nigata, a margine dei lavori del G7 finanziario sotto la presidenza giapponese, il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt. L'incontro, a quanto si apprende, e' stato l'occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia e fare il punto sulle rispettive economie e confrontarsi sulla situazione geopolitica. 'L'Italia puo' giocare un ruolo strategico - ha detto Giorgetti - se riesce a utilizzare la sua posizione centrale nel Mediterraneo per fare da ponte per l'energia dall'Africa verso il Nord del mondo'. Tra gli altri argomenti, i due ministri hanno parlato anche della prossima presidenza italiana del G7, delle conseguenze dell'Ira (l'inflation reduction act adottato negli Usa, ndr) delle trattative sulla tassazione globale e sulla convenzione Italia-Uk per evitare la doppia imposizione fiscale.

red-Ggz

(RADIOCOR) 12-05-23 13:37:04 (0364) 5 NNNN